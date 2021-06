Il Covid non vuole lasciare Catania

Sono 289 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo rispetto ai 326 di ieri. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono quasi 13.571, con il tasso di positività che resta più o meno invariato passando dal 2 al 2,1%. La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

I decessi giornalieri sono 16 facendo salire il totale a 5.855, i guariti 1.063. Negli ospedali i ricoverati sono 468, 39 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 47, 9 in meno rispetto al bollettino precedente.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 112 a Catania, 37 a Messina, 31 a Palermo, 30 ad Agrigento, 25 a Siracusa, 25 a Ragusa, 13 a Enna, 8 a Trapani, 8 a Caltanissetta.

In Italia sono 62 i morti per il Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 93). I positivi sono stati 2.897, in leggero aumento rispetto ai 2.483 di ieri.

Sono 226.272 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 221.818). Il tasso di positività è dell’1,2%, stabile rispetto all’1,1% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 933, con un calo di 56 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 33 (ieri erano stati 41). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.858, in calo di 334 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 290).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.223.200, i morti 126.283. I dimessi e i guariti sono invece 3.886.867, con un incremento di 18.535 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 210.050, in calo di 15.701 nelle ultime 24 ore.