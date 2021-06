Si vestivano gratis a Etnapolis

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso hanno arrestato un uomo di 32 e una donna di 27 anni, entrambi di Bronte, per furto nel centro commerciale “Etnapolis”.

Usciti dal punto vendita di una nota catena di abbigliamento, stavano allontanandosi verso i parcheggi. La donna teneva in mano una grossa borsa con diversi capi d’abbigliamento per uomo e donna, ma anche una piccola tronchesina utilizzata per eliminare il dispositivo antitaccheggio.

La coppia era stata notata dal personale di vigilanza mentre provava gli indumenti in camerino uscendone invece poi senza. I due sono finiti agli arresti domiciliari.