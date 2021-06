PALERMO – Il Comune di Prizzi, nel Palermitano, da domani diventa zona rossa. Lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, che avrà efficacia fino al 10 giugno.

Con la stessa ordinanza è stata disposta inoltre la proroga delle misure restrittive – sempre fino al 10 – per Geraci Siculo, in provincia di Palermo, e Scordia, nel Catanese. Termina in anticipo, da domani, invece, la zona rossa a Lercara Friddi, nel Palermitano.