Catania, auto si ribalta in pieno centro

CATANIA – Un incidente autonomo si è verificato questa mattina intorno alle 9.30 in pieno centro a Catania.

Protagonista il conducente di una Fiat Cinquecento che probabilmente per evitare un pedone avrebbe sterzato bruscamente, ribaltandosi in via Etnea all’altezza di viale XX Settembre; la circostanza sarebbe stata confermata da alcuni testimoni oculari.

La vettura ha concluso la sua marcia adagiata sul marciapiede di via Etnea, per fortuna senza coinvolgere nessun passante o altri mezzi in transito.

Sul posto, oltre ad un’ambulanza del 118, sono intervenuti agli agenti della polizia municipale per i rilievi di legge e per disciplinare il traffico, più che altro rallentato per la presenza di numerosi curiosi.