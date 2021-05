Scordia, si allenavano in palestra anche se in zona rossa

SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri di Scordia durante controlli per garantire l’osservanza da parte di cittadini e commercianti delle disposizioni per il contrasto alla diffusione epidemica nella “zona rossa” hanno trovato tre persone che si allenavano in una palestra in via Guido Rossa.

Due di queste non sono risultate nemmeno iscritte a competizioni di livello agonistico di riconosciuto livello nazionale. I due sono stati multati, così come la titolare della palestra. Disposta anche la chiusura temporanea dell’attività per cinque giorni.