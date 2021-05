Coppia gay aggredita da ragazzini in centro a Palermo

PALERMO – Una coppia di gay è stata aggredita a Palermo ieri sera in in via Maqueda, nei pressi di via dell’Università. Un gruppo di ragazzini li ha circondati e picchiati, nel centro storico della città.

I due, di Torino, erano in vacanza nel capoluogo e stavano cercando un albergo. Con loro c’erano altri due amici. I ragazzini prima li avrebbero insultati perché i due si tenevano per mano, poi li hanno circondati e colpiti con violenza.

Uno dei due, un 29enne, sarebbe stato colpito ripetutamente al volto con diversi pugni. E’ stato soccorso dal personale del 118 e portato al pronto soccorso. Il giovane è stato dimesso dall’ospedale Civico, ha una frattura al naso e diverse ecchimosi al volto. La prognosi è di 25 giorni.

“Sono stati eseguiti tutti gli accertamenti – dicono i medici dell’ospedale – e tutte le indagini diagnostiche e poi è stato dimesso”.

Indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto.