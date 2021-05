Un commissario per rifare la Statale 284

CATANIA – “Buone notizie per chi percorre la Strada statale 284 Paternò-Adrano: l’opera sarà commissariata per il suo rifacimento. Questo tratto, denominato Occidentale Etnea, ha la funzione di raccordo di importanti realtà territoriali, quali Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Ragalna ed i relativi hinterland”. Ad annunciarlo è la senatrice catanese ed ex ministra del Lavoro e della Politiche sociali, Nunzia Catalfo.

“Durante il mio incarico da ministro – ricorda la senatrice del M5s – avevo incontrato sia il sindaco del comune di Biancavilla che altri amministratori locali del territorio. In quell’occasione abbiamo approfondito le criticità di questo particolare tratto e, sia io, che il sottosegretario Giancarlo Cancelleri, abbiamo preso in carico le giuste istanze del territorio. L’intervento riguarderà la sistemazione e messa in sicurezza della Ss 284, lungo l’itinerario Adrano-Paternò”.