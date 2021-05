CATANIA – Un 17enne incensurato è stato ferito oggi pomeriggio a colpi d’arma da fuoco nel quartiere Monte Po a Catania.

E’ stato colpito a una gamba, non è in pericolo di vita. Il giovane è stato portato in ambulanza all’ospedale Garibaldi.

Secondo le primi ipotesi investigative, l’agguato non sarebbe legato alla mafia. In corso indagini della squadra mobile della questura.