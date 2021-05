Covid, Catania non molla il primato

Sono 385 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo rispetto a ieri. Scendono però anche i test effettuati, 15.094, con il tasso di positività che sale dal 2,1 al 2,5%. La regione è al secondo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

I morti nelle ultime 24 ore sono 7 e portano il totale a 5.814. Il numero degli attuali positivi è di 9.988 con una diminuzione di 627 casi. I guariti sono 1.005.

Negli ospedali i ricoverati sono 574, 11 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 72, uno in meno rispetto al bollettino precedente.

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 169 a Catania, 54 a Palermo, 38 a Messina, 37 a Siracusa, 30 a Ragusa, 27 ad Agrigento, 13 a Enna, 10 a Trapani, 7 a Caltanissetta.

In Italia sono 3.351 i positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.738. Sono invece 83 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 126.

Sono 247.330 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri erano stati 249.911). Il tasso di positività è dell’1,3%, in lieve calo rispetto all’1,5% di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 1.095, in calo di 47 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 29 (ieri erano stati 41). Sono invece 6.800 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 392 in meno nelle ultime 24 ore.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.213.055, i morti 126.002. I dimessi e i guariti sono invece 3.845.087, con un incremento rispetto a ieri di 7.569, mentre gli attualmente positivi scendono a 241.966, in calo di 4.304 nelle ultime 24 ore.