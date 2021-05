Canneto in fiamme, paura a Librino

CATANIA – L’approssimarsi dell’estate e quindi del caldo torrido fa tornare di attualità il rischio incendi. A Catania, specie nelle popolose periferie, sono tanti i terreni incolti e potenzialmente a rischio. E’ il caso dell’incendio che si è sviluppato questa mattina, intorno alle 8, in un vasto canneto a Librino. Sul posto soon arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dal Distaccamento Sud.

Il rogo si è sviluppato sul viale Librino all’altezza del civico 2. In fumo sono andati tre ettari di canneto e sterpaglie. L’intervento ha impegnato per molte ore le squadre dei vigili del fuoco per lo spegnimento e la conseguente messa in sicurezza del territorio, considerata la vicinanza di numerose palazzine.