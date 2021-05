Etna, risveglio con parossismo

CATANIA – Ancora un parossismo dell’Etna, il quinto negli ultimi otto giorni. Attività stromboliana con emissione di cenere lavica sono in corso dal cratere di Sud-Est, come conferma l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Catania che sta seguendo l’evolversi della situazione.

In base al modello previsionale la nube eruttiva prodotta dall’attività in corso si disperde in direzione Sud-Est, al momento non impatta con l’operatività dell’aeroporto “Bellini-Fontanarossa” di Catania.