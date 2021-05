Covid: Catania non vuole guarire

Sono 418 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Dopo 4 giorni sotto quota 400 arriva dunque un incremento. I test effettuati sono 19.386, con il tasso di positività che resta al 2,1%.

I morti nelle ultime 24 ore sono 9, i guariti 1.134. Nelle rianimazioni sono ricoverate 73 persone (-8).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 168 a Catania, 72 a Palermo, 51 a Messina, 41 ad Agrigento, 25 a Siracusa, 23 a Trapani, 20 a Ragusa, 11 a Caltanissetta, 7 a Enna.

In tutta Italia sono 3.738 i nuovi positivi. Ieri erano stati 4.147. Sono 126 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 171. I test effettuati sono 249.911 (ieri 243.967), il tasso di positività è dell’1,5%, in lieve calo rispetto all’1,7% di ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.209.707, i morti 125.919. I dimessi e i guariti sono 3.837.518, con un incremento rispetto a ieri di 10.534, mentre gli attualmente positivi scendono a 246.270, in calo di 6.923 nelle ultime 24 ore.

Sono 1.142 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 64 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 41 (ieri erano stati 38). Sono 7.192 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 515 in meno nelle ultime 24 ore.