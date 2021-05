Catania: salvato cane intrappolato nell’incendio in casa

CATANIA – Stamattina una squadra di vigili del fuoco di Catania è intervenuta per lo spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione in via dei Tre Soci a Catania.

Al loro arrivo i pompieri hanno trovato il rogo fortemente alimentato e il proprietario già fuori dall’appartamento. Ma il suo cane Oscar, un piccolo bassotto, era rimasto bloccato all’interno degli ambienti già completamente invasi dal fumo e minacciati dalle fiamme.

I pompieri sono riusciti a trarlo in salvo e affidarlo alle cure del suo proprietario. La grande quantità di fumo sviluppato ha reso necessario anche l’utilizzo di un moto ventilatore.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto è intervenuto anche personale sanitario del 118 e personale della Polizia di Stato.