Il Covid a Catania non si placa

Sono 375 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, un dato quasi uguale a quelli dei due giorni precedenti. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 20.628, con il tasso di positività che scala all’1,8%.

I decessi sono 20, i guariti 1.244. Nelle terapie intensive sono ricoverate 86 persone (-7).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 162 a Catania, 70 a Palermo, 33 a Messina, 24 a Siracusa, 23 ad Agrigento, 21 a Ragusa, 18 a Trapani, 16 a Enna, 8 a Caltanissetta.

In tutta Italia sono 3.937 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.224. Sono 121 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 166. I test effettuati sono 260.962 (ieri 252.646), il tasso di positività è dell’1,5%, in lieve aumento rispetto all’1,2% di ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.201.827, i morti 125.622. I dimessi e i guariti sono 3.816.176, con un incremento rispetto a ieri di 11.930, mentre gli attualmente positivi scendono a 260.029 (-8.116). In isolamento domiciliare ci sono 250.633 persone (-7.632 rispetto a ieri).

Sono 1.278 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 45 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 39 (ieri erano stati 46). Sono 8.118 i pazienti ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 439 in meno nelle ultime 24 ore.