Niente Pfizer all’hub di Palermo

PALERMO – Per oggi niente dosi Pfizer all’hub della Fiera del Mediterraneo. La struttura commissariale è in attesa di una nuova fornitura stanotte di 25 mila dosi. Intanto questa mattina c’è chi era in fila per la seconda dosa ed è stato rimandato a casa e invitato a tornare domani.

“Chi era in fila per la seconda dose Pfizer – dice il deputato regionale Carmelo Pullara vice presidente della commissione Salute all’Ars – si è visto rispedito a casa e rinviato a domani. Farò quanto in mio potere per vederci chiaro, al fine di evitare ritardi ed ulteriori disservizi alla popolazione”.

Per il commissario Covid una situazione già nota. “Abbiamo avvisato tutti quelli che dovevano fare la seconda dose Pfizer con email e sms – dicono dalla struttura commissariale – Chi si è presentato in fiera non aveva letto i messaggi spediti già da ieri. Tra stasera e questa notte arriveranno 25 mila dosi di Pfizer e proseguiremo nella vaccinazione. Oggi abbiamo proseguito con Moderna per la prima dose”.