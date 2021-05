Cefalù, col parapendio finisce contro un albero

CEFALÙ (PALERMO) – Si è lanciato con il parapendio nella zona di Cefalù, ma la sua planata è finita contro un albero. Un uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco del distaccamento di Cefalù intervenuti in contrada Pisciotto.

La squadra dei pompieri è riuscita a raggiungere il malcapitato e affidarlo ai sanitari del 118. Fortunatamente le condizioni dello sportivo non sono gravi. Per lui solo tanto spavento. Un elicottero dei vigili del fuoco con personale era già pronto per il decollo da Catania, ma, fortunatamente non è stato necessario.