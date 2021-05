Estate infernale, bypass sulla Statale 114

ACI CASTELLO (CATANIA) – Si preannunciano giorni caldi sul fronte della viabilità tra Aci Castello ed Acireale per indifferibili lavori sulla Ss 114. La Prefettura di Catania ha comunicato che sulla via Livorno (Ss 114), in corrispondenza dell’intersezione con la via Vittorio Emanuele Orlando, dal 27 maggio al 3 giugno sarà istituito un senso unico alternato e la chiusura totale dal 4 al 5 giugno, per i lavori relativi rifacimento impalcato sul torrente Barriera.

A tal proposito, il Comune di Aci Castello ha già individuato percorsi alternativi che saranno segnalati con apposita cartellonistica dislocata sul territorio. La comunicazione della Prefettura, il cui coinvolgimento era stato richiesto dal sindaco di Aci Castello Carmelo Scandurra, data l’importanza dell’arteria stradale, fa seguito alla nota del responsabile dell’Area Lavori pubblici del Comune di Aci Catena, che ha in carico gli interventi relativi ai lavori di regimentazione delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri interessate da fenomeni di instabilità idraulica e geomorfologica.

La chiusura della strada per due giornate (4 e 5 giugno) è dovuta alla necessità di messa in opera del ponte provvisorio. Gli interventi sulla via Livorno sono stati comunicati a tutti gli enti e autorità interessati, tra cui la polizia stradale di Catania, Asp, Azienda ospedaliera “Cannizzaro”, 118 ed i Comuni di Catania e Acireale.

Il sindaco di Aci Castello sottolinea che “si tratta di interventi a tutela dell’incolumità di tutti, vista la fragilità del nostro territorio”. I due giorni di chiusura consentiranno, dal 6 giugno, il ripristino della normale viabilità, a doppio senso di circolazione, durante il proseguimento dei lavori”.

“Dopo tanti rinvii – sottolinea Salvo Danubio, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Aci Castello – partono gli interventi per mettere in sicurezza il torrente Barriera; va ricordato che sono lavori del Genio civile, appaltati e seguiti dal Comune di Aci Catena. Dal 27 maggio è assolutamente consigliato fare dei percorsi alternativi al tratto interessato soprattutto nei giorni 4 e 5 giugno quando il tratto sarà chiuso per consentire il montaggio di un ponte in ferro che durante l’intero periodo dei lavori sara usato per il passaggio dei veicoli”.

La conclusione dei lavori è prevista ad ottobre, il nuovo ponte servirà da bypass (in doppio senso di marcia) per cercare di limitare i disagi nel tratto interessato.