Covid: altri 378 casi in Sicilia

Sono 378 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, leggermente in aumento rispetto ai 238 di ieri, su 11.194 test effettuati, con il tasso di positività che sale al 3,3%%.

Nelle terapie intensive sono ricoverate 98 persone (-6). Si registrano altri 8 decessi che portano il totale delle vittime in Sicilia a 5.747. Sono invece 282 i guariti

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 142 a Catania, 33 a Messina, 124 a Palermo, 40 a Siracusa, 2 a Trapani, 18 a Ragusa, 16 a Caltanissetta, 1 ad Agrigento, 2 a Enna.

In Italia i nuovi positivi sono 2.490 secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.995. Sono invece 110 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 72. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.194.672, i morti 125.335. I dimessi ed i guariti sono 3.792.898 (+7.032 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 276.439 (-4.653).

Sono stati effettuati 107.481 tamponi molecolari e antigenici. Ieri i test erano stati 179.391. Il tasso di positività è del 2,3%, stabile rispetto al 2,2% di ieri.