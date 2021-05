Baby pusher si agita, i carabinieri lo arrestano

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Ramacca hanno arrestato un 16enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E’ stato il colpo d’occhio di uno dei militari della pattuglia, che in quel momento stava transitando in via Cadorna, a notare l’atteggiamento sospetto del ragazzo che alla vista dei carabinieri ha tentato di nascondersi.

Dopo un’accurata perquisizione, i militari hanno scoperto il motivo della concitazione: all’interno degli slip teneva nascosta una busta contenente 27 dosi di marijuana già confezionata per la vendita al minuto nonché, nelle tasche dei jeans, la somma di 120 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Il sedicenne, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso il centro di prima accoglienza della Procura dei minorenni di Catania.