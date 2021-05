f.tr.) La città di Messina ritrova la Serie C. Con le contemporanee vittorie di oggi dell’Acr Messina (4-0 in trasferta contro il Troina) e Fc Messina (1-0 alla Gelbison al Franco Scoglio), diventa incolmabile il divario di dieci punti tra le due battistrada e la terza in classifica, i salernitani della Gelbison.

Saranno le ultime tre giornate, posticipate al 13, 16 e 20 giugno per riallineare il torneo con i recuperi, a decidere chi andrà tra i professionisti.

In questo momento sono quattro le lunghezze di vantaggio dell’Acr Messina di Biccio Arcidiacono sul Fc di Ciccio Lodi, un vantaggio che i biancoscudati dovranno difendere potendo contare solo su una partita in casa.

Il prossimo turno vedrà l’Acr, in questo momento la favorita, impegnata a Licata mentre il Fc giocherà in casa contro il Castrovillari.

Alla penultima l’Acr ospiterà il Marina di Ragusa, attualmente penultimo in graduatoria, con la possibilità di festeggiare la promozione mentre il Fc sarà di scena a Paternò.

Ultimo turno con Acr impegnata a Sant’Agata Militello e Fc Messina in casa contro il Roccella ultimo in classifica.

Risultati e classifica del girone I di Serie D: Castrovillari-Rotonda 1-0; Dattilo-Biancavilla 4-2; Fc Messina-Gelbison 1-0; Paternò-Cittanovese 2-1; Rende-Licata 0-0; Roccella-Acireale 0-1; S. Maria Cilento-Città di S. Agata rinviata; San Luca-Ragusa 2-1; Troina-Acr Messina 0-4.

Classifica: Acr Messina 67 punti; Fc Messina 63; Gelbison 57; San Luca 52; Acireale 50; Rotonda 43; Dattilo 42; Castrovillari 40; Paternò 39; Biancavilla, Licata 38; Troina 36; Santa Maria Cilento 34; Cittanovese 33; Rende 31; S. Agata 30; Marina di Ragusa 24; Roccella 16.

Biancavilla un punto di penalizzazione. Santa Maria Cilento quattro gare in meno. Dattilo tre gare in meno. Biancavilla, Ragusa e Sant’Agata due gare in meno. Acireale, Cittanovese, Licata, Rende, Roccella, Rotonda e San Luca una gara in meno.