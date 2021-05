Ragusa, radiologia interventistica per il varicocele

Frutto della collaborazione tra specialisti di Catania e Ragusa è stato eseguito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa un intervento di radiologia interventistica vascolare per il trattamento di varicocele su un giovane paziente.

L’intervento è stato portato a termine in sala angiografica da Andrea Boncoraglio, radiologo interventista dell’equipe della UOC Radiologia – direttore dottor Francesco Floridia – con la supervisione del prof. Antonello Basile, direttore dell’Istituto di Radiologia del Policlinico dell’Università di Catania.

Questa innovativa procedura mini-invasiva è in grado di risolvere la patologia senza incisioni chirurgiche, in anestesia locale, in day hospital e, inoltre, riduce il tasso di recidive rispetto alla chirurgia.