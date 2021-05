Serie C: ecco come ci si iscrive

A quasi una settimana dal consiglio federale che ha approvato il manuale delle licenze nazionali per la stagione 2021-2022, la Figc ha pubblicato il comunicato ufficiale che specifica i parametri richiesti per l’iscrizione alla Serie C.

L’indicatore di patrimonializzazione, uno dei passaggi chiave per verificare la stabilità finanziaria dei club, viene fissato nella misura minima di 0.10 unità di patrimonio per ogni unità di attivo determinato al 31 marzo 2021: stessa percentuale dello scorso anno, ma inferiore a quella richiesta per la situazione al 31 dicembre (0.15).

Non cambia l’entità della fideiusssione: 350 mila euro come nel 2020.

Alle società viene inoltre richiesto di essere in regola con il pagamento degli emolumenti, fino alla mensilità di maggio, nei confronti di tesserati, dipendenti e collaboratori nonché di aver provveduto al pagamento di tutti gli oneri tributari e di non avere esposizioni debitorie nei confronti di Figc, Leghe e società affiliate alle Figc

Il termine perentorio per produrre l’intera documentazione è fissato, come noto, per il 28 giugno.