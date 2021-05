Autostrade, nuovi cantieri su A18 e A20

Lavori in arrivo e probabili code sulle autostrade siciliane.

A seguito delle indagini tecnico scientifiche, tese al recupero dei deficit maturati a seguito dei mancati interventi effettuati nell’ultimo ventennio, sono partiti molti interventi strutturali volti a ripristinare le anomalie riscontrate lungo la rete.

Martedì 25 cominceranno sull’A18 Messina-Catania anche quelli dedicati alla galleria Capo Pietra, per i quali sarà necessario parzializzare sino al 4 giugno un breve tratto autostradale in direzione Messina (tra il km. 36,400 e il 35,800), mentre i lavori nel tunnel si svolgeranno nottetempo (tra le 22 e le 6) istituendo solo in quelle ore l’uscita obbligatoria allo svincolo di Taormina con rientro sempre dallo stesso.

Chiusi ieri, in anticipo, i cantieri nella galleria Mongiove (riaperta già al traffico), da lunedì 24 invece cominceranno i lavori di manutenzione ordinaria dei giunti di dilatazione presenti in tutti i ponti e i viadotti dell’intera A20 Messina-Palermo.

Le attività manutentive saranno spalmate per un anno, con modalità di scarsa interferenza sulla viabilità, e potranno richiedere al massimo parzializzazioni temporanee per brevi percorsi autostradali.