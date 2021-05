Stromboli, uno spettacolo per i turisti

Lo spettacolo dell’eruzione dello Stromboli, con la lava che finisce in mare, diventa una attrazione per i primi turisti che hanno raggiunto le Eolie. Diverse barche, yacht, gommoni si sono riversati con vacanzieri a bordo lungo la sciara del fuoco dove è visibile l’eruzione.

E mentre l’attività esplosiva continua ad essere intensa, l’l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, dopo sorvolo effettuato dai vulcanologi con l’elicottero dei Vigili del Fuoco, ha accertato che “il flusso piroclastico si è originato dal collasso del fianco del cratere nord che ha prodotto un trabocco lavico che si sta riversando lungo la Sciara del Fuoco fino a raggiungere la linea di costa”.

Salvo Cocina, direttore generale della Protezione Civile della Regione Siciliana, ha riferito che la nube piroclastica è giunta fino in Calabria.

Intanto resta alimentata la colata lungo la sciara del fuoco. Inoltre continua l’attività di spattering nel settore Nord e a tratti anche nel settore Centro-Sud. Si osservano in maniera discontinua episodi esplosivi più intensi E’ quanto emerge da un report dell’Ingv di Catania. L’andamento del tremore mostra oscillazioni tra valori medio-alti e medio-bassi. Per quanto riguarda l’ampiezza degli explosion-quakes non si registrano variazioni significative. I segnali delle reti di monitoraggio delle deformazioni Gnss e clinometrica non mostrano variazioni significative.