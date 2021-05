Scavalca recinzione e ruba televisore in ospedale

CATANIA – Un uomo di 44 anni, catanese, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato. Nella notte tra il 25 e il 26 aprile, l’uomo si era introdotto all’ospedale Santo Bambino per sottrarre un televisore a schermo piatto.

Le indagini, partite dalla segnalazione di un responsabile della struttura, hanno permesso di individuare il malvivente, incastrato dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza.

Le diverse inquadrature lo hanno immortalato prima mentre scavalcava la recinzione e poi mentre si impossessava di un televisore presente nei locali adibiti a postazione dei soccorritori 118 per poi allontanarsi con una grossa busta in mano. Il 44enne con precedenti penali e condanne per rapina, furto e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato quindi deferito per il furto del televisore.