Al Palermo tocca l’Avellino

I play off del campionato di Serie C entrano nel vivo con la fase nazionale. Le gare di andata del primo turno verranno disputate domenica 23 maggio, quelle di ritorno mercoledì 26 maggio.

Il sorteggio del primo turno, avvenuto questa mattina nella sede della Lega Pro, ha definito i seguenti abbinamenti: Feralpisalò-Bari, Matelica-Renate, Palermo-Avellino, Albinoleffe-Modena, Pro Vercelli-Sudtirol.

Il Palermo, unica formazione siciliana rimasta in corsa, giocherà la prima partita in casa, domenica 23 maggio al Barbera (alle 17.30). Il ritorno è in programma mercoledì 26 maggio al Partenio, in orario da definire.

In campionato i rosanero hanno perso sia in casa che in trasferta. In entrambe le gare sulla panchina del Palermo c’era ancora l’ex tecnico Roberto Boscaglia, che ha poi lasciato il posto al suo secondo Giacomo Filippi. In caso di parità al termine del doppio confronto accederà al turno successivo la squadra meglio piazzata in campionato, in questo caso proprio l’Avellino che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto.

“I play off si confermano entusiasmanti, imprevedibili. Va dato onore anche alle squadre che sono uscite in questi primi turni. Ora siamo entrati nella fase nazionale – ha commentato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli – il livello si alza e si annunciano partite emozionanti”.

“Un dolore che non ci sia pubblico negli stadi, mi auguro che si possa riaprire al più presto. Nel frattempo – ha aggiunto Ghirelli – si potranno vedere le partite in diverse opzioni in tv e in streaming. Si conferma giusta e saggia la politica sulle trasmissioni delle partite con la diversificazione per prodotto e per i costi che consente a tutti coloro che lo vogliono di assistere alle partite”.