Fontanarossa, ok interramento ferrovia per allungare la pista

CATANIA – Il consiglio superiore dei Lavori Pubblici ha approvato a Roma il progetto per l’interramento a Catania della linea ferroviaria dalla stazione Acquicella a quella di Bicocca, che verrebbe spostata, un’opera che consentirà il prolungamento della pista dell’aeroporto di Fontanarossa per consentirne l’utilizzo anche per rotte ad ampio raggio.

Il progetto è inserito nel Pnnr ed è finanziato per 235 milioni di euro coi fondi della coesione. Secondo le previsioni, il cantiere dovrebbe aprirsi entro quest’anno ed essere consegnato alla fine del 2025.

Lo ha reso noto il sindaco Salvo Pogliese, che nella doppia veste di sindaco del capoluogo e della Città metropolitana di Catania ha espresso il parere favorevole in video conferenza insieme con l’assessore all’Urbanistica Enrico Trantino e al responsabile della stessa Direzione comunale Biagio Bisignani.

“Un fatto di straordinaria rilevanza – ha detto Pogliese – non solo per Catania ma per tutta l’area del Sud Est della Sicilia. Quello che adesso è il quarto scalo italiano sarà finalmente in grado di aumentare il traffico anche con aeromobili adeguati per le tratte a lunga percorrenza”.

“Grazie a questo progetto di Rfi, che rientra nell’ampio piano di interventi intermodali che si stanno realizzando a Catania – ha aggiunto – si compie un passo decisivo che consentirà di realizzare sia la velocizzazione della tratta ferroviaria di 6,1 chilometri nel quadro delle più ampie previsioni di potenziamento del nodo ferroviario di Catania, sia di allungare la pista dell’aeroporto oltrepassando la linea ferroviaria che finora ne ha impedito lo sviluppo necessario a rendere competitivo il nostro aeroporto anche sulle rotte transoceaniche”.