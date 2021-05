Si schianta contro un palo: risulta positivo al drug test

CALTANISSETTA – La polizia di Caltanissetta hanno denunciato un ventenne per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di droga.

Nella tarda serata di ieri l’equipaggio di una volante è intervenuto in via Calafato dove era stato segnalato un incidente stradale. Gli agenti hanno trovato una Fiat Punto che aveva impattato contro un palo dell’illuminazione pubblica.

A bordo del mezzo viaggiavano cinque ventenni tutti soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, per lievi ferite riportate nell’incidente. Il conducente, sottoposto a esami alcolemici e tossicologici, è risultato positivo al drug test.