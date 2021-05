Preso recordman di furti

SIRACUSA – I carabinieri di Siracusa hanno arrestato Ugo Luca Pugliara, 25 anni, già gravato di numerosi precedenti per reati contro il patrimonio; è ritenuto essere il responsabile di ben cinque furti, una vera e propria scia di reati, eseguiti con diverse modalità nell’arco di pochi giorni ai danni di diversi esercizi commerciali del centro storico di Ortigia.

Fra gli episodi, quello più significativo, è per le modalità violente il tentato furto aggravato che si è consumato ai danni di un distributore automatico di tabacchi situato in largo XXV Luglio, quando il malvivente, armato di una leva in ferro, tentò di forzare l’ingresso della tabaccheria e successivamente di danneggiare il distributore automatico, non riuscendo tuttavia a rubare nulla. Immagini chiare, derivanti dal sistema di videosorveglianza presente in loco, hanno mostrato come l’uomo si sia accanito con forza contro l’apparecchio, danneggiandolo seriamente.

Pugliara ha commesso furti rubando in vari negozi generi alimentari, capi d’abbigliamento per un valore di 550 euro, addirittura una bicicletta elettrica del valore di mille euro che la vittima aveva lasciato fuori da una tabaccheria; infine il giovane ha sottratto l’incasso presente nel registratore di cassa di un minimarket nel quale si era introdotto dopo averne scassinato la porta di ingresso. Pugliara è stato anche arrestato per evasione dai domiciliari.