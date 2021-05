Palermo, che colpo

Colpaccio del Palermo nei play off di Serie C. I rosanero espugnano il campo della Juve Stabia per 2-0 e si qualificano al primo turno della fase nazionale,

Dopo aver eliminato il Teramo, la squadra di Filippi si ripete contro i gialloblu, che da meglio classificati nella stagione regolare avevano a disposizione due risultati su tre.

Privo di Rauti e Lucca, il Palermo si presenta con un 3-4-3 con Accardi e Valente esterni di centrocampo, Santana, Floriano e Kanouté in attacco.

Il primo tentativo è dei padroni di casa con Marotta, il cui destro di controbalzo si perde sul fondo, ma gli ospiti si dimostrano subito in palla replicando con una conclusione alta di Santana e passando in vantaggio con un’azione che chiama in causa l’intero tridente: Santana serve Kanouté, bravo a pescare l’accorrente Valente, perfetto nell’inserimento.

La Juve Stabia prova subito a reagire con un colpo di testa oltre la traversa di Troest, ma rischia anche di subire il raddoppio su un contrattacco non sfruttato da Kanoute e Luperini.

Nella ripresa le vespe mancano il pari con Marotta, che non riesce ad arrivare sul servizio di Scaccabarozzi, e il Palermo, molto lucido nella gestione della gara, colpisce ancora con il nuovo entrato Saraniti, perfetto nell’impattare di testa un cross dell’ottimo Valente.

I rosanero gestiscono bene il doppio vantaggio contro una Juve Stabia non in giornata. I gialloblù vanno vicino al gol solo nel finale con Rizzo (tiro fuori), rischiano di subire il tris avversario dal solito Valente, stoppato da Farroni, e vedono spegnersi le ultime speranze nel recupero con l’intervento di Pelagotti su Fantacci.

I rosanero portano a casa il 2-0 e accedono meritatamente alla fase nazionale dei play off.

JUVE STABIA-PALERMO 0-2

Juve Stabia (3-4-1-2): Farroni 6; Mulè 5.5 (29′ st Suciu 5.5), Troest 5.5, Elizalde 5.5 (36′ st Ripa 5.5); Scaccabarozzi 5.5, Berardocco 5.5 (29′ st Garattoni 5.5), Vallocchia 5 (22′ st Fantacci 5.5), Rizzo 6; Orlando 5.5; Borrelli 5 (29′ st Cernigoi 5.5), Marotta 5. In panchina: Russo, Gianfagna, Lia, Iannoni, Bovo, Caldore, Esposito. Allenatore: Padalino 5.5

Palermo (3-4-2-1): Pelagotti 6.5; Marong 6.5, Lancini 6.5 (18′ st Peretti 6), Marconi 7; Accardi 6 (13′ st Doda 6), Luperini 6, De Rose 6.5, Valente 7.5; Santana 6 (13′ st Saraniti 7), Floriano 6 (18′ st Broh 6); Kanouté 7 (43′ st Silipo sv). In panchina: Faraone, Corrado, Crivello, Martin, Odjer, Almici. Allenatore: Filippi 7

Arbitro: Ricci di Firenze 6

Reti: 18′ pt Valente, 21′ st Saraniti

Note: giornata primaverile, terreno in erba sintetica. Ammoniti Luperini, Troest, Elizalde, Doda. Angoli: 10-4. Recupero: 0′; 5′.

LE ALTRE PARTITE. Si stringe il cerchio delle pretendenti all’ultimo posto in palio della serie C. Al primo turno dei play off nazionali – cui erano già qualificate Renate, Sudtirol, Avellino e Modena – saranno presenti anche Matelica, FeralpiSalò, Palermo, Pro Vercelli, Bari e Albinoleffe.

Termina il sogno della B per la Juventus U23, piegata al Piola dalla Pro Vercelli per 1-0: decide un gol di Costantino nel finale con un gran diagonale che fulmina il portiere Israel. Avanti in rimonta Albinoleffe, sotto col Grosseto ma alla fine avanti grazie al 2-1 con le marcature di Manconi e Canestrelli.

Nelle gare del girone B atroce beffa per il Cesena, superato in casa dal Matelica per 3-2 all’ultimo respiro. I bianconeri recuperano due reti di svantaggio e, in dieci, pareggiano al 96′ con Ardizzone. Ma gli ospiti trovano le forze per reagire e conquistare il pass per il prossimo step con una gran conclusione di Balestrero al 98′. E’ bastato il pareggio, invece, alla FeralpiSalò contro la Virtus Verona: la quinta classificata del girone passa in vantaggio contro i veneti con Guerra, si fa raggiungere da Pittarello sull’1-1 ma protegge il risultato sino al triplice fischio.

Nel girone C, serata tranquilla anche per il Bari, con pochi problemi nel derby pugliese contro il Foggia archiviato per 3-1: Marras e D’Ursi indirizzano la sfida nel primo tempo, Di Jenno prova a regalare una chance agli ospiti ma dopo pochi minuti è ancora D’Ursi a ristabilire il vantaggio di due reti. Ora si attende il sorteggio per delineare le quattro sfide del primo turno della fase nazionale che si giocheranno tra andata e ritorno il 23 e il 26 maggio.

RISULTATI PLAY OFF – 2° TURNO

GIRONE A: PRO VERCELLI – Juventus U23 1-0; ALBINOLEFFE – Grosseto 2-1

GIRONE B: Cesena MATELICA 2-3; FERALPISALÒ-Virtusvecomp Verona 1-1

GIRONE C: BARI-Foggia 3-1, Juve Stabia-PALERMO 0-2