L’ultimo saluto al maestro Battiato

Si sono svolti stamattina nella sua villa di Milo, in forma strettamente privata, i funerali di Franco Battiato. La salma del maestro sarà cremata e le ceneri saranno conservate nella cappella di famiglia.

A celebrare il funerale padre Orazio Barbarino, parroco di Linguaglossa, sacerdote amico dell’artista e della famiglia: “Hanno partecipato anche alcuni monaci buddisti come amici. Franco era un cattolico. Era tutto, era anche cristiano – ha detto padre Barbarino -. Ci sono stati diversi interventi e testimonianze di suoi amici e colleghi artisti”.

“Come presbiteri abbiamo espresso il messaggio di Franco, ovvero che lui non è morto: la morte è un passaggio. Franco è passato da una stanza a un’altra. E’ presente in mezzo a noi. Abbiamo anche ripetuto una preghiera che lui faceva: ‘Padre mio io mi abbandono a te. Fa di me ciò che ti piace. Qualsiasi cosa tu faccia di me, ti ringrazio”, ha concluso il prete.

A partecipare alle esequie, oltre ai parenti più stretti e a un monaco buddista, anche Carmen Consoli e Alice. Davanti alla villa per tutta la mattina è stato un pellegrinaggio di cronisti e fan, tanti i messaggi lasciati all’esterno. GUARDA LE FOTO

“Franco Battiato è stato l’artefice del suo destino. E mi piace pensare che sia stata una sua scelta. Lui non ha mai avuto paura della morte. Franco lo sapeva, lo aveva sempre detto nei suoi brani che siamo tutti di passaggio”, ha detto Luca Madonia, artista e amico personale di Franco Battiato.

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, nel giorno del lutto cittadino, ha annunciato che l’amministrazione comunale intitolerà il lungomare al grande artista scomparso. Nel lungomare verrà posizionata una grande immagine di Franco Battiato realizzata da artisti della street art.

“La spettacolarità del nostro lungomare – ha spiegato Pogliese – diverrà simbolo di un uomo, un artista che ha interpretato magnificamente i valori della natura travalicando i confini della Sicilia e dell’Italia per la sua innata capacità di cogliere i sentimenti più profondi dell’umanità”.