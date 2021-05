Sicilia: tasso contagio giù, ma Catania non frena

Sono 411 i nuovi casi di Covid in Sicilia, in aumento rispetto ai 299 di ieri. I test effettuati però sono molti di più di quelli della giornata precedente, quasi 24.400, con il tasso di positività che scende dal 2,3 all’1,6%.

Aumentano però i morti giornalieri, 22, mentre i guariti sono poco meno di 800. Negli ospedali sono ricoverate 894 persone (-26), 108 sono in terapia intensiva (-4).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 157 a Catania, 85 a Palermo, 52 a Trapani, 49 a Messina, 34 ad Agrigento, 20 a Ragusa, 7 a Siracusa, 6 a Caltanissetta, 1 a Enna.

In tutta Italia sono 4.452 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.455. Sono 201 le vittime in un giorno, 140 ieri. I test effettuati sono stati 262.864, con un tasso di positività all’1,7%.

I pazienti in terapia in terapia intensiva sono 1.689 (-65 rispetto a ieri) mentre quelli ricoverati con sintomi sono 11.539 (-485). Gli attualmente positivi in Italia sono 315.308 (-7.583), mentre i dimessi o guariti sono 3.727.220 (+11.831). Le vittime sono 124.497.