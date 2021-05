Nuovo pacchetto turistico in Sicilia: ferie+vaccino

Da oggi e per tre giorni in tutti gli hub vaccinali della Sicilia ‘open days’ con il vaccino AstraZeneca per gli ultra quarantenni che si presenteranno senza prenotazione (ai prenotati toccherà Pfizer).

Pochissime le risposte nella prima parte della mattina all’hub di Catania, per il primo giorno di open day. Rari i quarantenni che si sono presentati, ma affluenza abbondante e regolare invece per i prenotati. “Forse – ipotizzano i medici – la gente ancora non sa di avere questa opportunità”.

Ma c’è anche chi è tornato in Sicilia in vacanza e ne ha approfittato proprio per vaccinarsi. Ecco quello che potrebbe accadere in Sicilia da qui a breve, quando le vacanze estive entreranno nel vivo e anche chi non è siciliano o i giovani siciliani che lavorano fuori, ma nell’isola per le vacanze, vorranno vaccinarsi o fare il richiamo senza tornare nella regione di residenza.