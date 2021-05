Droga nascosta nel motore della macchina

RAMACCA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 23enne di Paternò per detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

I militari, impegnati in un posto di controllo sulla strada provinciale 74, hanno imposto l’alt alla Fiat Panda condotta dal giovane paternese. Sin da subito, ha mostrato un eccessivo nervosismo che ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo anche perché, dall’accertamento in banca dati, risultava gravato da precedenti per droga.

Perquisendo l’auto, i carabinieri hanno scovato una busta contenente oltre 50 grammi di marijuana che era stata nascosta nel vano motore della macchina. La droga è stata sequestrata, mentre l’arrestato è stato relegato ai domiciliari.