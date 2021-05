Sicilia: il Covid sta smobilitando

Sono 299 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia. Da molte settimane questo numero non era così basso (ieri erano 405). Ma il dato va accoppiato alla ridotta quantità di test della domenica, 12.497: dunque il tasso di positività sale dal 2,1 al 2,3%.

I morti nelle ultime 24 ore sono 4, i guariti 758. Nelle terapie intensive sono ricoverate 112 persone (-6).

Questa la divisione dei nuovi contagiati per provincia: 73 a Ragusa, 70 a Catania, 60 a Palermo, 38 a Messina, 15 ad Agrigento, 14 a Siracusa, 10 a Trapani, 10 a Enna, 9 a Caltanissetta.

In tutta Italia sono 3.455 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.753 . Sono 140 le vittime in un giorno, 93 ieri. I test sono 118.924 (ieri 202.573), il tasso di positività è del 2,9% (ieri 2,8%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.162.576, i morti 124.296. I dimessi e i guariti hanno raggiunto quota 3.715.389, con un incremento di 9.305 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 322.891, in calo di 5.991 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 309.113 persone, 5.856 in meno rispetto a ieri.

Sono 1.754 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 25 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 69 (ieri 60). Nei reparti ordinari sono ricoverate 12.024 persone, 110 meno di ieri.