Festa di battesimo per 40: tutti multati

ACIREALE – Circa 40 persone, tra adulti e bambini, sono state sorprese lo scorso fine settimana dai carabinieri a festeggiare un battesimo, con somministrazione di alimenti e bevande, in un ristorante di Acireale. Ogni adulto è stato sanzionato per 400 euro ed il locale è stato chiuso per cinque giorni.

Altre 18 persone sono state sanzionate, in totale, per l’inosservanza del divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza durante servizi anti covid disposti tra Acireale e Aci Castello, dove in totale sono stati eseguiti 62 controlli.

Tredici sono state sanzionate per non aver mantenuto una distanza di sicurezza di almeno un metro, provocando un assembramento con altre persone all’interno di un esercizio pubblico