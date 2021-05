Donna travolta e uccisa da un’auto

PALERMO – Una donna, di cui non sono state ancora fornite le generalità, è morta questa mattina dopo essere stata investita da un’auto in via Duca della Verdura, angolo via Libertà, mentre attraversava la strada.

Sono arrivati i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima, ma non c’è stato nulla da fare.

Gli accertamenti di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale. La strada è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi.