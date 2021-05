Zig-zag tra auto e pedoni: era drogata

CATANIA – Zig-zag tra auto e pedoni, alla guida in preda all’ecstasy rischiando la sua incolumità e naturalmente quella di ignari passanti. Una ragazza catanese di 22 anni è stata denunciata dai carabinieri per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.

Una pattuglia di militari stava percorrendo il viale Regina Margherita, in direzione di piazza Roma, quando ha notato un’autovettura che procedeva andando a destra ed a sinistra, rischiando di entrare in collisione con altre autovetture o di finire direttamente sul marciapiede. I militari hanno provato ad accostarsi all’automobilista che, stremata, si è fermata non senza difficoltà davanti all’ingresso carrabile di Villa Bellini.

I militari, per accertarsi dello stato di salute della giovane conducente, hanno richiesto l’intervento del 118 che ha trasportato la ragazza al pronto soccorso del Garibaldi centro.

La giovane, sottoposta ad accertamenti, è risultata positiva all’assunzione di droga tipo “ecstasy” ed anfetamine, motivo che le è valso il deferimento all’Autorità giudiziaria ed anche il ritiro della patente di guida.