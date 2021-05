Nuovi casi Covid: province siciliane sotto i 100

Sono 405 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in calo rispetto ai 557 di ieri. I test effettuati nelle ultime 24 ore sono 19.189, con il tasso di positività che scende dal 2,7 al 2,1%.

I morti sono al minimo negli ultimi mesi, 3, i guariti circa 750. Nelle rianimazioni sono ricoverate 118 persone (+4).

Questo il dettaglio dei nuovi contagiati per provincia: 93 a Catania, 88 a Messina, 83 a Palermo, 35 a Enna, 31 a Ragusa, 29 a Siracusa, 22 a Trapani, 16 a Caltanissetta, 8 ad Agrigento.

In tutta Italia sono 5.753 i nuovi positivi. Ieri erano stati 6.659. Sono 93 le vittime in un giorno, in calo rispetto alle 136 di ieri. E’ il dato più basso da sette mesi; lo scorso 20 ottobre furono infatti 89.

Sono 202.573 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 294.686), il tasso di positività è del 2,8%, (ieri 2,2%).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.159.122, i morti 124.156. I dimessi e i guariti hanno raggiunto quota 3.706.084, con un incremento di 9.603 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 328.882, in calo di 3.948 rispetto a ieri.

Sono 1.779 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 26 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 60 (ieri 63). Nei reparti ordinari sono ricoverate 12.134 persone, 359 meno di ieri