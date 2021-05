Lite tra braccianti agricoli finisce nel sangue

VITTORIA (RAGUSA) – Un giovane di 22 anni è stato ferito, con cocci di bottiglia, al culmine di una lite probabilmente tra braccianti agricoli tunisini avvenuta ieri sera in via Roma, all’altezza di via Castelfidardo. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di una lite fra tunisini. Uno dei due avrebbe colpito l’altro con i cocci di una bottiglia.

La vittima ha perso molto sangue, ma non sarebbe in pericolo di vita e potrebbe essere dimessa in giornata dall’ospedale Guzzardi. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Vittoria.