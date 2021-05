Storica Meta

Storica impresa della Meta Catania. La formazione rossazzurra ha vinto gara-3 dei quarti di finale dei play off scudetto di futsal espugnando il campo del pluridecorato Acqua&Sapone e conquistando così la semifinale tricolore.

Persa addirittura per 7-0 gara-1 e pareggiati i conti al PalaNitta vincendo gara-2 per 4-3, la squadra allenata da Salvo Samperi ha completato l’opera espugnando il Palarigopiano per 2-1 nella terza e decisiva sfida.

Pur priva degli squalificati Josiko e Fabinho ma con i rientranti Suton e Dovara, la Meta è andata sotto dopo 8 minuti sulla punizione mancina di Misael finita all’incrocio ma non ha mollato nonostante le numerose prodezze tra i pali del portiere di casa Mammarella, uno dei big del futsal italiano.

La squadra catanese, nella quale milita anche l’ex capitano del Calcio Catania Marco Biagianti, ha ribaltato la situazione in poco meno di un minuto a metà della ripresa con una doppietta di Venancio riuscendo a difendere il vantaggio sino alla sirena.

ACQUA&SAPONE -META CATANIA 1-2

ACQUA&SAPONE: Mammarella, Murilo, Coco, Gui, Dudu, Patricelli, Marrazzo, Fusari, Calderolli, Misael, Rafinha, Lukaian, Ricordi, Fior. All. Scarpitti

META CATANIA: Mambella, Rossetti, Baldasso, Baisel, C. Musumeci, Messina, Silvestri, Kuraja, L. Musumeci, Suton, Biagianti, Rinaudo, Dovara. All. Samperi

ARBITRI: Gianfranco Marangi (Brindisi), Simone Zanfino (Agropoli)

RETI: 8’12 p.t. Misael (A&S), 11’38 s.t. Baldasso (M), 12’57 Baldasso (M).