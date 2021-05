Ancora un siciliano ucciso da un trattore

CIANCIANA (AGRIGENTO) – Un 62enne Cianciana (Ag), Agostino Ciaccio, è morto schiacciato dal trattore mentre si trovava al lavoro in un podere. L’incidente è avvenuto in un terreno lungo la provinciale tra Cianciana e Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in elisoccorso il ferito all’ospedale Civico di Palermo. Ma per lui non c’è stato nulla da fare. Nelle ultime settimane in Sicilia ci sono stati altri casi di persone che hanno perso la vita a causa di un trattore.