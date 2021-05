Sicilia da lunedì in zona gialla

La Sicilia da lunedì passa in zona gialla. Ad annunciarlo è il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza che firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio.

L’Italia sarà tutta gialla tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. Passa in area gialla anche la Sardegna.

«Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare – commenta il governatore – e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto. Teniamoci caro questo risultato, con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione. La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino».

«Oggi un’altra buona notizia dal fronte della pandemia riguarda i vaccini. Al momento si stanno superando i numeri di ieri e spero arriveremo a lambire le 50 mila somministrazioni – ha detto Musumeci -. Zona gialla e vaccini, due grandi responsabilità: proseguire con lo stesso ritmo sui vaccini e non disperdere i sacrifici che ci hanno portato a vedere drasticamente ridotti i contagi. Il virus c’è ancora e non possiamo abbassare la guardia».