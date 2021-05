Catania, stop agli assembramenti nel weekend

CATANIA – Anche per questo fine settimana il sindaco Salvo Pogliese, d’intesa con il comitato prefettizio per l’ordine e la sicurezza, ha emanato un’ordinanza con cui viene disposto il divieto di permanenza e stazionamento per venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio, a partire dalle 18 e fino alle 05 del giorno successivo, in piazza Sciuti; piazza Vincenzo Bellini e via Teatro Massimo; piazza Currò; via Gemmellaro; via Santa Filomena; piazza Scammacca e via Pulvirenti; luoghi dove si concentrano la gran parte dei giovani della movida nei fine settimana.

Viene consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid e del divieto di permanenza e assembramento. E’ autorizzato l’accesso alle abitazioni private per comprovate esigenze lavorative, nonché per situazioni di necessità ovvero motivi di salute disciplinati da specifica normativa anti-Covid.

“Ci appelliamo ancora una volta al senso di responsabilità dei nostri giovani – afferma il sindaco Salvo Pogliese – affinché rispettino i provvedimenti necessari a prevenire i fenomeni di assembramento. In linea di massima, la scorsa settimana, si è riusciti a contenere il fenomeno, anche se qualche eccesso resiste ancora al rispetto di queste regole, nonostante le forze dell’ordine con l’ausilio della protezione civile comunale svolgano un serio lavoro di prevenzione. Considerato che siamo vicini alla riapertura graduale delle attività e auspicabilmente all’allentamento delle misure di contenimento della pandemia, è opportuno che ci sia uno spirito di reciproca collaborazione per evitare il ripetersi di brutti episodi”.

“La vaccinazione – conclude il primo cittadino – finalmente sta marciando spedita ed è fondamentale che ogni cittadino che rientri nella fascia stabilita, si faccia vaccinare per uscire finalmente da questa tremenda emergenza che mette a repentaglio la nostra salute”.