L’Astrazeneca inutilizzato in Sicilia andrà nel Nord Italia

Ci saranno ulteriori bilanciamenti sul vaccino di AstraZeneca, con il consenso delle regioni interessate. “L’obiettivo è di vaccinare il più possibile senza tenere nulla in magazzino. Tali bilanciamenti saranno provvisori e puntano comunque – in seguito – a un recupero per il mantenimento della distribuzione di vaccini per numero di abitanti”.

È quanto si apprende dalla struttura commissariale di Francesco Figliuolo. A chiedere ulteriori bilanciamenti erano state alcune regioni, tra cui Veneto, Lombardia e Piemonte. Di fatto le regioni in questione, avendo esaurito le dosi, avevano chiesto una redistribuzione del vaccino Astrazeneca rimasto inutilizzato in Sicilia.