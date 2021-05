Catania, le cabine del gas diventano opere d’arte

CATANIA – Un innovativo percorso espositivo a cielo aperto ha trasformato dieci cabine del gas di città da elementi grigi del paesaggio urbano in vere opere d’arte, con decorazioni realizzate dagli studenti delle scuole medie sotto la guida dello street artist internazionale Pao. GUARDA LE FOTO

E’ questo il frutto del concorso di arte pubblica per le scuole secondarie di primo grado “Trasforma il tuo quartiere”, patrocinato dal sindaco Salvo Pogliese e promosso dal presidente di Catania Rete Gas, Fabio Rallo, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla cura e alla tutela degli spazi pubblici attraverso l’arte.

L’iniziativa è stata curata da Giuseppe Stagnitta per Emergence Festival, e co-organizzata dall’assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Barbara Mirabella, con il coordinamento della responsabile delle attività parascolastiche Giusy Balsamo e il coinvolgimento degli studenti in nuovi processi di osservazione critica e riappropriazione e personalizzazione del territorio.

“Il concorso – hanno sottolineato il sindaco Pogliese e l’assessore Mirabella – ha prodotto un exploit di iscrizioni, con 144 bozzetti presentati, e un inno alla bellezza con una grande varietà e originalità di disegni e colori che arricchiscono il valore di un’iniziativa in grado di accrescere l’amore dei ragazzi nei confronti della città e degli spazi pubblici. Complimenti a questi giovani artisti che, con il prezioso coordinamento di Pao e l’aiuto degli insegnanti, hanno svolto un importante lavoro di personalizzazione del territorio che lascia trasparire intelligenza, impegno e passione”.

Saranno proprio il sindaco Pogliese e l’assessore Mirabella, insieme con i presidenti Rallo e Stagnitta, a premiare i dieci studenti vincitori del concorso durante un incontro online con le scuole che si terrà lunedì 17 maggio mattina.

I disegni finalisti sono stati tradotti in opere d’arte nei giorni scorsi, dagli stessi alunni-autori, con la decorazione di dieci cabine di riduzione della pressione del gas individuate in tutti e sei i municipi cittadini. L’attività dei ragazzi è stata coordinata dallo street artist Pao, che ha anche personalmente decorato, con i motivi che contraddistinguono il suo stile, una ulteriore cabina del gas in corso Italia, come regalo alla città.

Questi gli alunni vincitori, con le scuole di riferimento e i siti che ospitano le cabine decorate:

1) Gaia Agata Grasso, scuola Malerba, cabina n. 9, viale della Costituzione;

2) Paola Meli, scuola Parini, cabina n. 35 , via Pietro Nenni;

3) Antonio Privitera, scuola Fontanarossa, cabina n. 25 via S. Maria Goretti;

4) Valerio Savoca, scuola Petrarca, cabina n. 42 via S. Matteo;

5) Sofia Russo, scuola Sante Giuffrida, cabina n. 16, piazza Bovio;

6) Nora Tropea, scuola Ventorino, cabina n. 7 via Etnea (davanti all’Orto Botanico);

7) Beatrice L’Episcopo, scuola Coppola, cabina n. 18 piazza Marconi;

8) Federica Coco, scuola Sauro Giovanni XXIII, cabina n. 49, via Felice Fontana;

9) Emanuela Casagrande, scuola S. Giorgio, cabina n.6, viale Bummacaro 31;

10) Salvo Ferlito, scuola Musco, cabina n. 36, via Cardinale Dusmet.