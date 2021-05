Scala dei Turchi, off limits anche il belvedere

REALMONTE (AGRIGENTO) – Continuano le limitazioni a Scala dei Turchi con l’obiettivo di mettere in sicurezza una zona bella, ma estremamente fragile. Questa volta tocca al vecchio belvedere sopra la Scala dei Turchi.

“L’area – segnala Mareamico – è stata inibita alla fruizione pubblica dalla Provincia regionale di Agrigento perché non è sicura. Nelle scorse settimane avevamo documentato il pericolo. Va rilevato anche che il sindaco di Realmonte si era premurato di additare Mareamico come organo di diffusione di false notizie. Oggi – conclude la nota dell’associazione – è arrivato il tempo di guardare il territorio dallo stesso punto di vista mettendo sullo sfondo la sua tutela e la sua fruizione in sicurezza.