Ponte sullo Stretto, il M5S si spacca

Si chiude a mezzanotte circa l’assemblea congiunta M5S convocata sulla questione del Ponte di Messina con l’invito dei capigruppo ad organizzare un “tavolo” di confronto, come preannunciato da Cancelleri.

“L’impressione è che siamo tutti concordi che questo tavolo, che è anche l’idea di Giuseppe Conte, sia una buona idea: lavorerà senza pregiudizi ideologici ma sulla base di dati tecnici per capire se l’opera sia un’infrastruttura utile per il Paese e non per una Regione, perché siamo parlamentari della Repubblica e dobbiamo guardare all’interesse generale” avrebbe detto il presidente dei senatori, Ettore Licheri.

“Visto che della faccenda sono stati investiti i gruppi attendiamo di conoscere le modalità di istituzione del tavolo per poter gestire la partecipazione” avrebbe quindi aggiunto il capogruppo a Montecitorio Davide Crippa. Anche se a fine riunione, a microfoni aperti, in tanti parlamentari avrebbero protestato: “ma quale tavolo! Ci sono le commissioni competenti!” avrebbero fatto notare in tanti. Il reggente Vito Crimi, che ha rinunciato a chiudere perché, avrebbe detto, “sono al lavoro con gli avvocati…” avrebbe tuttavia chiarito: “quando si parla di tavolo ci riferiamo a qualcosa di più ampio e cioè della questione infrastrutturale del Sud”.