Rapinano lucciola, arrestati due extracomunitari

CATANIA – I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 23enne di origini gambiane e un 22enne marocchino poiché ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso. L’equipaggio della “gazzella”, transitando la scorsa notte sul viale Libertà, ha notato i due extracomunitari nel momento in cui aggredivano una donna, una 36enne di origini romene, allo scopo di sottrarle dalle mani una borsetta e fuggire via a piedi.

I militari dell’Arma, con l’ausilio di altre pattuglie, si sono messi all’inseguimento dei due rapinatori che sono stati bloccati ed ammanettati, uno in piazza Giovanni XXIII e l’altro in corso Martiri della Libertà.

La borsetta, contenente smartphone ed effetti personali, è stata recuperata e restituita alla vittima; i due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Caltagirone.