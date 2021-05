Fiammata Covid a Catania: +392 positivi

Sono 894 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, in aumento rispetto ai 589 di ieri. La regione è seconda per numero di contagi giornalieri dietro la Campania. I test effettuati sono 27.362, con il tasso di positività che sale dal 3 al 3,2%.

Le vittime del virus sono 26, i guariti poco meno di mille. Nei reparti di rianimazione sono ricoverate 133 persone (+2).

Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 392 a Catania, 131 a Palermo, 88 a Messina, 86 ad Agrigento, 62 a Ragusa, 57 a Trapani, 47 a Caltanissetta, 17 a Siracusa, 14 a Enna.

In tutta Italia sono 6.946 i nuovi positivi. Ieri erano stati 5.080. Sono 251 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 198 di ieri. I test effettuati sono 286.428 (ieri 130.000), il tasso di positività è del 2,4%, in calo di un punto e mezzo rispetto al 3,9% di ieri.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.123.230, i morti 123.282. I dimessi e i guariti hanno raggiunto quota 3.636.089, con un aumento di 16.503 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 363.859, in calo di 9.811 rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.056, in calo di 102 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 100 (ieri 80). Nei reparti ordinari sono ricoverate 14.937 persone (490 meno di ieri).